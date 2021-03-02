«Каролина» в овертайме победила «Флориду»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 3:2

На шайбы Фрэнка Ватрано и Ээту Луостаринена гости ответили точными бросками Бретта Песса, Винсента Трошека и Мартина Нечаса, который забросил победную шайбу. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Каролина» с 29 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 30 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Пеши — 3 (бол., Бин, Нечас), 13:35 — 0:1. Ватрано — 7 (Барков, Верхэге), 44:40 — 1:1. Луостаринен — 3 (Марчмент), 56:51 — 2:1. Трочек — 11 (Нидеррайтер, Нечас), 58:27 — 2:2. Нечас — 3 (Ахо, Хэмилтон), 61:59 — 2:3.

Вратари: Дриджер — Неделькович (58:16 — 58:27).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 46 (11+11+23+1) — 31 (12+9+9+1).

Наши: — - Свечников (20.44/3/0).

2 марта. Майами. BB&T Center.