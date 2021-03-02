«Оттава» разгромила «Калгари», Анисимов и Дадонов забросили по шайбе

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Калгари» со счетом 5:1.

В составе хозяев дубль оформил Джейк Батерсон, Артем Анисимов забросил первую шайбу в сезоне, а также отличились Колин Уайт и Евгений Дадонов с передачи Никиты Зайцева. Гости ответили точным броском Милана Лучича.

После этого матча «Оттава» с 17 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 22 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Калгари» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Анисимов — 1 (Штюцле), 26:22 — 1:0. Батерсон — 8 (Норрис, Штюцле), 28:26 — 2:0. Лучич — 6 (бол., Баклунд), 30:20 — 2:1. Батерсон — 9, 31:44 — 3:1. Уайт — 6 (п.в.), 56:19 — 4:1. Дадонов — 7 (Шабо, Зайцев), 57:47 — 5:1.

Вратари: Мюррей — Риттих (56:13 — 56:19).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (7+22+7) — 28 (12+6+10).

Наши: Анисимов (7.44/1/+1), Дадонов (14.21/3/+1), Зайцев (23.18/1/+2), Зуб (16.50/0/+1) — Нестеров (13.44/0/-2).

2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.