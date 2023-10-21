«Флорида» и «Баффало» интересуются Патриком Кейном

«Флорида» проявляет интерес к нападающему Патрику Кейну, сообщает The Athletic.

Хоккеист, который на данный момент является свободным агентом, проходит восстановление после операции на тазобедренном суставе.

По данным источника, интерес к форварду также проявляет «Баффало», у которого есть 8,8 миллиона долларов под потолком зарплат. У «Пэнтерз» сумма может быть освобождена до 6,75 миллиона за счет помещения игроков, в частности Аарона Экблада, в долгий список травмированных игроков.

В июне после операции появилась информация, что 34-летнему Кейну потребуется на восстановление 4-6 месяцев.

По ходу прошлого сезона форвард перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс». За семь игр в плей-офф он набрал 6 (1+5) очков.

Патрик Кейн: «Нужно время, чтобы убедиться, что готов на 105-110 процентов, а не на 90-95»