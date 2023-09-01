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Патрик Кейн: «Нужно время, чтобы убедиться, что готов на 105-110 процентов, а не на 90-95»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports

Нападающий Патрик Кейн, который сейчас без клуба, рассказал, как проходит его восстановление после операции на бедре. По его словам, он уже около 20 раз выходил на лед.

«Просто приятно видеть прогресс и чувствовать себя лучше на льду. Что-то вроде возвращения к своему прежнему «я», так что это довольно интересно. Думаю, сейчас могу сказать, что возможно мое возвращение случится пораньше. Но имеет ли это смысл? Знаете, возможно, было бы лучше потратить больше времени, чтобы просто убедиться, что я нахожусь на уровне 105-110 процентов готовности, а не просто 90-95. Но сейчас все намного лучше, чем в прошлом году», — цитирует ESPN Кейна.

В июне после операции появилась информация, что 34-летнему американцу потребуется на восстановление 4-6 месяцев.

По ходу прошлого сезона Кейн перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс». За семь 7 в плей-офф он набрал 6 (1+5) очков.

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
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