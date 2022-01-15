«Флорида» разгромила «Даллас». Бобровский сделал 29 сэйвов

«Флорида» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Пантерз» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин появился на льду в начале второго периода. Он сыграл 34 минуты и отразил 19 из 22 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Даллас» — 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Голы: Форслинг — 1 (Беннетт, Юбердо), 3:07 — 1:0. Дюклер — 15 (Юбердо), 8:50 — 2:0. Верхэге — 11 (Барков, Монтур), 25:33 — 3:0. Юбердо — 14 (Дюклер), 26:03 — 4:0. Беннетт — 12 (бол., Монтур, Лунделл), 32:37 — 5:0. Беннетт — 13, 35:30 — 6:0. Хинтц — 15 (Линделл), 41:06 — 6:1. Беннетт — 14 (Дюклер, Юбердо), 55:54 — 7:1.

Вратари: Бобровский — Эттингер (Худобин, 26:03).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (13+13+13) — 30 (10+11+9).

Наши: Мамин (13.58/0/0) — -.

15 января. Майами. FLA Live Arena.