«Флорида» подписала голкипера Фицпатрика

«Флорида» объявила о подписании голкипера Эвана Фицпатрика. С 23-летним канадцем заключено двухстороннее соглашение сроком на один год.

В этом сезоне Фитцпатрик принял участие в 10 матчах за «Гринвилл Свомп Рэббитс» в ECHL, отразив 91,1 процента бросков. Также на его счету одна игра за «Шарлотт Чекерс» (АХЛ), в которой он совершил 25 сэйвов и помог команде одержать победу.