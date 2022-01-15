Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:23

«Флорида» подписала голкипера Фицпатрика

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» объявила о подписании голкипера Эвана Фицпатрика. С 23-летним канадцем заключено двухстороннее соглашение сроком на один год.

В этом сезоне Фитцпатрик принял участие в 10 матчах за «Гринвилл Свомп Рэббитс» в ECHL, отразив 91,1 процента бросков. Также на его счету одна игра за «Шарлотт Чекерс» (АХЛ), в которой он совершил 25 сэйвов и помог команде одержать победу.

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
«Смерти нет. Это иллюзия, которую вбивают нам в голову». Василий Жиров был супербоксером, а теперь медитирует и верит в реинкарнацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» выпустил Худобина после четырех шайб от «Флориды»

«Флорида» разгромила «Даллас». Бобровский сделал 29 сэйвов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 24 14 52
2 Каролина 34 24 10 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 37 25 12 55
2 Тампа-Бэй 39 25 14 55
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 34 18 16 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 03:00
Флорида – Даллас
 7 : 1
15.01 04:00
Миннесота – Анахайм
 - : -
15.01 05:00
Колорадо – Аризона
 - : -
15.01 05:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
15.01 21:00
Бостон – Нэшвилл
 - : -
15.01 21:00
Каролина – Ванкувер
 - : -
15.01 21:00
Монреаль – Нью-Джерси
 - : -
15.01 22:00
Айлендерс – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости