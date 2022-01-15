«Флорида» подписала голкипера Фицпатрика
«Флорида» объявила о подписании голкипера Эвана Фицпатрика. С 23-летним канадцем заключено двухстороннее соглашение сроком на один год.
В этом сезоне Фитцпатрик принял участие в 10 матчах за «Гринвилл Свомп Рэббитс» в ECHL, отразив 91,1 процента бросков. Также на его счету одна игра за «Шарлотт Чекерс» (АХЛ), в которой он совершил 25 сэйвов и помог команде одержать победу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|2
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|37
|25
|12
|55
|2
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|3
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|34
|18
|16
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
Результаты / календарь
5.01
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18.01
19.01
20.01
|15.01
|03:00
|
Флорида – Даллас
|7 : 1
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|15.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|15.01
|21:00
|
Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.01
|21:00
|
Каролина – Ванкувер
|- : -
|15.01
|21:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|15.01
|22:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1
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