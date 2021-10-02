Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Флорида» близка к продлению контракт с Барковым

23:02
Александр Барков. Фото ХК «Флорида».
Александр Барков. Фото ХК «Флорида».
Теги:

Нападающий «Флориды» Александр Барков близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Давид Паньотта.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков. Он уже несколько лет является капитаном «Флориды».

Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана. Причем выиграл голосование с большим отрывом (780 баллов), обогнав четырехкратного обладателя награды Патриса Бержерона из «Бостона» (522) и капитана «Вегаса» Марка Стоуна (463).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Как американцы купили себе Олимпиаду. История страшного коррупционного скандала
Норвежцы продавили изменения правил обгона в лыжах. Поводом стал скандал между Большуновым и Клебо
«Ледниковый период»: все участники сезона 2021
«Ледниковый период»: смотреть онлайн трансляцию нового сезона
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд