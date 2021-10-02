«Флорида» близка к продлению контракт с Барковым

Нападающий «Флориды» Александр Барков близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Давид Паньотта.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков. Он уже несколько лет является капитаном «Флориды».

Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана. Причем выиграл голосование с большим отрывом (780 баллов), обогнав четырехкратного обладателя награды Патриса Бержерона из «Бостона» (522) и капитана «Вегаса» Марка Стоуна (463).