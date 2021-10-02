Гол Шаранговича принес «Нью-Джерси» победу над «Айлендерс» в товарищеском матче
2 октября 2021, 23:41
«Нью-Джерси» победил «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ. «Дэвилз» обыграли соперника со счетом 2:1 в овертайме.
Причем «Островитяне» вели с начала первого периода, но не удержали минимальное преимущество.
Автором победной шайбы стал белорусский нападающий «Дьяволов» Егор Шарангович. Также он стал самым бросающим игроком своей команды — 5 бросков.
В составе «Нью-Джерси» также на лед вышел российский защитник Никита Охотюк, но не отметился заметными действиями.
Ворота «Айлендерс» с первых минут защищал российский голкипер Илья Сорокин. Он отразил все 11 бросков по своим воротам. А вот заменивший его Кори Шнайдер умудрился пропустить два гола за два броска.
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