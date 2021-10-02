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Генеральный менеджер «Монреаля» готов покинуть клуб, если его не устроят условия нового контракта

22:47
Марк Бержевен. Фото Getty Images
Марк Бержевен. Фото Getty Images
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«Монреаль» пытается продлить контракт с генеральным менеджером Марком Бержевеном. Однако тот занял жесткую позицию и даже готов покинуть клуб, если его не устроят условия нового контракта, сообщает Sportsnet.

Изначально «Канадиенс» предложили ему новый договор на три года. Однако Бержевен, чей контракт заканчивается следующим летом, хочет получить соглашение на пять лет. Также он хочет получать зарплату аналогичную той, которую по новому контракту получает генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа — около 3,5 миллиона долларов в год.

56-летний Бержевен занял пост генерального менеджера «Канадиенс» в сезоне-2012/13. За девять лет его работы в клубе команда шесть раз выходила в плей-офф. В прошлом сезоне «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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