Вратарь «Миннесоты» Флери заявил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери заявил, что намерен продолжить карьеру.

«Я недавно определился. Хочу провести как минимум еще один сезон. Мне все еще нравится играть, я получаю удовольствие от хоккея, тело пока еще держится. Так что проведу еще один сезон, а там посмотрим», — приводит La Presse слова Флери.

37-летний Флери начал сезон-2021/22 в «Чикаго», перед дедлайном обменов в НХЛ канадец перешел в «Миннесоту». Вратарь проводит 17-й сезон в НХЛ. В этом сезоне он принял участие в 52 матчах при 91 проценте отраженных бросков.

Контракт Флери с «Миннесотой» действует до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что «Уайлд» готовы предложить голкиперу новое соглашение.