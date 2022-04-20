Основной голкипер «Каролины» Андерсен может восстановиться к старту плей-офф НХЛ

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен выбыл минимум на одну неделю из-за травмы нижней части тела, сообщает сайт НХЛ.

По результатам МРТ серьезных повреждений нижней части тела не выявлено, и есть надежда, что датчанин восстановится к началу плей-офф.

Фредерик Андерсен делит четвертое место среди вратарей НХЛ по количеству побед в этом сезоне (35-14-3), второе место по количеству голов против среднего (2,17), а также делит шестое место по проценту отраженных бросков (92,2).

Напомним, что «Каролина» уже обеспечила себе выступление в плей-офф.