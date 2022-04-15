«Миннесота» хочет подписать новый контракт с Флери

«Миннесота» готова предложить новый контракт голкиперу Марку-Андре Флери, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Нынешний сезон — последний для 37-летнего Флери по действующему трехлетнему контракту (среднегодовая стоимость — 7 миллионов долларов).

Напомним, что голкипер оказался в «Миннесоте» в дедлайн в результате обмена с «Чикаго».

По итогам сделки «Блэкхокс» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ-2022. При условии, что «Миннесота» выйдет в финал плей-офф Западной конференции текущего сезона, а Флери одержит как минимум четыре победы в первом и втором раундах вместе взятых, команда получит пик первого раунда. Если условия не будут выполнены, у «Чикаго» будет право выбора во втором раунде.