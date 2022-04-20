Бобровский вышел на второе место по победам среди россиян. Он претендует на рекорд XXI века

«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс» (3:2 ОТ). Для голкипера «пантер» Сергея Бобровского эта победа стала 37-й в сезоне и 334-й в карьере. 33-летний уроженец Новокузнецка, выступавший ранее за «Филадельфию» и «Коламбус», вышел на второе место по победам среди российских вратарей, обогнав рекордсмена по проведенным матчам Николая Хабибулина. От обладателя лучшего отечественного результата Евгения Набокова Бобровского отделяет 19 успешных игр.

Лидеры по победам среди российских вратарей

Вратарь Команды Матчи Победы Евгений Набоков Сан-Хосе, Айлендерс, Тампа-Бэй 697 353 Сергей Бобровский Филадельфия, Коламбус, Флорида 588 334 Николай Хабибулин Виннипег/Финикс, Тампа-Бэй, Чикаго, Эдмонтон 799 333 Семен Варламов Вашингтон, Колорадо, Айлендерс 557 260 Андрей Василевский Тампа-Бэй 361 225 Илья Брызгалов Анахайм, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Миннесота 465 221 Антон Худобин Миннесота, Бостон, Каролина, Анахайм, Даллас 259 114 Игорь Шестеркин Рейнджерс 98 62 Михаил Шталенков Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида 190 62 Александр Георгиев Рейнджерс 126 56

По числу побед в сезоне Бобровский занимает второе место, уступая только финну Юусе Саросу из «Нэшвилла». Правда, финн провел аж на 15 матчей больше. В топ-7 по числу выигранных встреч входят еще два российских вратаря — Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» — третий, Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» — седьмой.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22

Вратарь Страна Команда Матчи Победы Юусе Сарос Финляндия Нэшвилл 65 38 Сергей Бобровский Россия Флорида 50 37 Игорь Шестеркин Россия Рейнджерс 51 36 Дарси Кемпер Канада Колорадо 53 36 Якоб Маркстрем Швеция Калгари 61 36 Фредерик Андерсен Дания Каролина 52 35 Андрей Василевский Россия Тампа-Бэй 59 35 Тристан Джарри Канада Питтсбург 58 34

Бобровский выиграл ровно 74 процента матчей в сезоне-2021/22. Среди основных вратарей Сергей занимает уверенное первое место в лиге, опережая почти на три с половиной процента соотечественника Игоря Шестеркина. Из дублеров упоминания заслуживают Павел Францоуз из «Колорадо», победивший в 15 матчах из 19 (78,95%) и Чарли Линдгрена из «Сент-Луиса», который из пяти встреч не проиграл ни одной.

Лидеры по проценту побед в сезоне-2021/22

Минимум 20 матчей

Вратарь Страна Команда Матчи Победы % Сергей Бобровский Россия Флорида 50 37 74,00 Игорь Шестеркин Россия Рейнджерс 51 36 70,59 Дарси Кемпер Канада Колорадо 53 36 67,92 Фредерик Андерсен Дания Каролина 52 35 67,31 Кэм Талбот Канада Миннесота 47 30 63,83 Джек Кэмпбелл США Торонто 47 30 63,83 Вилле Хуссо Финляндия Сент-Луис 38 24 63,16 Линус Улльмарк Швеция Бостон 38 23 60,53

В истории НХЛ только шесть вратарей завершали сезон с лучшим показателем, чем сейчас у Бобровского. При этом Сергей вполне может подвинуть немца Филиппа Грубауэра (75,00%) с позиции рекордсмена XXI века. Правда, тягаться с легендой 1920-х Тини Томпсоном, которому до сих пор принадлежит исторический максимум (86,36%), в нынешних реалиях практически нереально.

Лидеры по проценту побед за сезон в истории НХЛ

Минимум 25 побед