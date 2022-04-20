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Сегодня, 14:35

Бобровский вышел на второе место по победам среди россиян. Он претендует на рекорд XXI века

Бобровский вышел на второе место по победам среди россиян в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс» (3:2 ОТ). Для голкипера «пантер» Сергея Бобровского эта победа стала 37-й в сезоне и 334-й в карьере. 33-летний уроженец Новокузнецка, выступавший ранее за «Филадельфию» и «Коламбус», вышел на второе место по победам среди российских вратарей, обогнав рекордсмена по проведенным матчам Николая Хабибулина. От обладателя лучшего отечественного результата Евгения Набокова Бобровского отделяет 19 успешных игр.

Лидеры по победам среди российских вратарей

Вратарь

Команды

Матчи

Победы

Евгений Набоков

Сан-Хосе, Айлендерс, Тампа-Бэй

697

353

Сергей Бобровский

Филадельфия, Коламбус, Флорида

588

334

Николай Хабибулин

Виннипег/Финикс, Тампа-Бэй, Чикаго, Эдмонтон

799

333

Семен Варламов

Вашингтон, Колорадо, Айлендерс

557

260

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

361

225

Илья Брызгалов

Анахайм, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Миннесота

465

221

Антон Худобин

Миннесота, Бостон, Каролина, Анахайм, Даллас

259

114

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

98

62

Михаил Шталенков

Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида

190

62

Александр Георгиев

Рейнджерс

126

56

По числу побед в сезоне Бобровский занимает второе место, уступая только финну Юусе Саросу из «Нэшвилла». Правда, финн провел аж на 15 матчей больше. В топ-7 по числу выигранных встреч входят еще два российских вратаря — Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» — третий, Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» — седьмой.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22

Вратарь

Страна

Команда

Матчи

Победы

Юусе Сарос

Финляндия

Нэшвилл

65

38

Сергей Бобровский

Россия

Флорида

50

37

Игорь Шестеркин

Россия

Рейнджерс

51

36

Дарси Кемпер

Канада

Колорадо

53

36

Якоб Маркстрем

Швеция

Калгари

61

36

Фредерик Андерсен

Дания

Каролина

52

35

Андрей Василевский

Россия

Тампа-Бэй

59

35

Тристан Джарри

Канада

Питтсбург

58

34

Бобровский выиграл ровно 74 процента матчей в сезоне-2021/22. Среди основных вратарей Сергей занимает уверенное первое место в лиге, опережая почти на три с половиной процента соотечественника Игоря Шестеркина. Из дублеров упоминания заслуживают Павел Францоуз из «Колорадо», победивший в 15 матчах из 19 (78,95%) и Чарли Линдгрена из «Сент-Луиса», который из пяти встреч не проиграл ни одной.

Лидеры по проценту побед в сезоне-2021/22

Минимум 20 матчей

Вратарь

Страна

Команда

Матчи

Победы

%

Сергей Бобровский

Россия

Флорида

50

37

74,00

Игорь Шестеркин

Россия

Рейнджерс

51

36

70,59

Дарси Кемпер

Канада

Колорадо

53

36

67,92

Фредерик Андерсен

Дания

Каролина

52

35

67,31

Кэм Талбот

Канада

Миннесота

47

30

63,83

Джек Кэмпбелл

США

Торонто

47

30

63,83

Вилле Хуссо

Финляндия

Сент-Луис

38

24

63,16

Линус Улльмарк

Швеция

Бостон

38

23

60,53

В истории НХЛ только шесть вратарей завершали сезон с лучшим показателем, чем сейчас у Бобровского. При этом Сергей вполне может подвинуть немца Филиппа Грубауэра (75,00%) с позиции рекордсмена XXI века. Правда, тягаться с легендой 1920-х Тини Томпсоном, которому до сих пор принадлежит исторический максимум (86,36%), в нынешних реалиях практически нереально.

Лидеры по проценту побед за сезон в истории НХЛ

Минимум 25 побед

Вратарь

Сезон

Команда

Матчи

Победы

%

Тини Томпсон

1929/30

Бостон

44

38

86,36

Эдди Джонстон

1970/71

Бостон

38

30

78,95

Крис Осгуд

1995/96

Детройт

50

39

78,00

Фрэнк Бримсек

1938/39

Бостон

43

33

76,74

Билл Дернан

1943/44

Монреаль

50

38

76,00

Билл Дернан

1944/45

Монреаль

50

38

76,00

Филипп Грубауэр

2020/21

Колорадо

40

30

75,00

Сергей Бобровский

2021/22

Флорида

50

37

74,00

Андрей Василевский

2020/21

Тампа-Бэй

42

31

73,81

Андрей Василевский

2018/19

Тампа-Бэй

53

39

73,58
Сергей Бобровский
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Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
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25.04
20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 2
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 0
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 4
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 5 : 2
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 2 : 3 ОТ
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 2 Б
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3 ОТ
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 3 : 4 Б
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 2
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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