Бобровский вышел на второе место по победам среди россиян. Он претендует на рекорд XXI века
«Флорида» в гостях обыграла «Айлендерс» (3:2 ОТ). Для голкипера «пантер» Сергея Бобровского эта победа стала 37-й в сезоне и 334-й в карьере. 33-летний уроженец Новокузнецка, выступавший ранее за «Филадельфию» и «Коламбус», вышел на второе место по победам среди российских вратарей, обогнав рекордсмена по проведенным матчам Николая Хабибулина. От обладателя лучшего отечественного результата Евгения Набокова Бобровского отделяет 19 успешных игр.
Лидеры по победам среди российских вратарей
|
Вратарь
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Евгений Набоков
|
Сан-Хосе, Айлендерс, Тампа-Бэй
|
697
|
353
|
Сергей Бобровский
|
Филадельфия, Коламбус, Флорида
|
588
|
334
|
Николай Хабибулин
|
Виннипег/Финикс, Тампа-Бэй, Чикаго, Эдмонтон
|
799
|
333
|
Семен Варламов
|
Вашингтон, Колорадо, Айлендерс
|
557
|
260
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
361
|
225
|
Илья Брызгалов
|
Анахайм, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Миннесота
|
465
|
221
|
Антон Худобин
|
Миннесота, Бостон, Каролина, Анахайм, Даллас
|
259
|
114
|
Игорь Шестеркин
|
Рейнджерс
|
98
|
62
|
Михаил Шталенков
|
Анахайм, Эдмонтон, Финикс, Флорида
|
190
|
62
|
Александр Георгиев
|
Рейнджерс
|
126
|
56
По числу побед в сезоне Бобровский занимает второе место, уступая только финну Юусе Саросу из «Нэшвилла». Правда, финн провел аж на 15 матчей больше. В топ-7 по числу выигранных встреч входят еще два российских вратаря — Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» — третий, Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» — седьмой.
Лидеры по победам в сезоне-2021/22
|
Вратарь
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
Юусе Сарос
|
Финляндия
|
Нэшвилл
|
65
|
38
|
Сергей Бобровский
|
Россия
|
Флорида
|
50
|
37
|
Игорь Шестеркин
|
Россия
|
Рейнджерс
|
51
|
36
|
Дарси Кемпер
|
Канада
|
Колорадо
|
53
|
36
|
Якоб Маркстрем
|
Швеция
|
Калгари
|
61
|
36
|
Фредерик Андерсен
|
Дания
|
Каролина
|
52
|
35
|
Андрей Василевский
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
59
|
35
|
Тристан Джарри
|
Канада
|
Питтсбург
|
58
|
34
Бобровский выиграл ровно 74 процента матчей в сезоне-2021/22. Среди основных вратарей Сергей занимает уверенное первое место в лиге, опережая почти на три с половиной процента соотечественника Игоря Шестеркина. Из дублеров упоминания заслуживают Павел Францоуз из «Колорадо», победивший в 15 матчах из 19 (78,95%) и Чарли Линдгрена из «Сент-Луиса», который из пяти встреч не проиграл ни одной.
Лидеры по проценту побед в сезоне-2021/22
Минимум 20 матчей
|
Вратарь
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
%
|
Сергей Бобровский
|
Россия
|
Флорида
|
50
|
37
|
74,00
|
Игорь Шестеркин
|
Россия
|
Рейнджерс
|
51
|
36
|
70,59
|
Дарси Кемпер
|
Канада
|
Колорадо
|
53
|
36
|
67,92
|
Фредерик Андерсен
|
Дания
|
Каролина
|
52
|
35
|
67,31
|
Кэм Талбот
|
Канада
|
Миннесота
|
47
|
30
|
63,83
|
Джек Кэмпбелл
|
США
|
Торонто
|
47
|
30
|
63,83
|
Вилле Хуссо
|
Финляндия
|
Сент-Луис
|
38
|
24
|
63,16
|
Линус Улльмарк
|
Швеция
|
Бостон
|
38
|
23
|
60,53
В истории НХЛ только шесть вратарей завершали сезон с лучшим показателем, чем сейчас у Бобровского. При этом Сергей вполне может подвинуть немца Филиппа Грубауэра (75,00%) с позиции рекордсмена XXI века. Правда, тягаться с легендой 1920-х Тини Томпсоном, которому до сих пор принадлежит исторический максимум (86,36%), в нынешних реалиях практически нереально.
Лидеры по проценту побед за сезон в истории НХЛ
Минимум 25 побед
|
Вратарь
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
%
|
Тини Томпсон
|
1929/30
|
Бостон
|
44
|
38
|
86,36
|
Эдди Джонстон
|
1970/71
|
Бостон
|
38
|
30
|
78,95
|
Крис Осгуд
|
1995/96
|
Детройт
|
50
|
39
|
78,00
|
Фрэнк Бримсек
|
1938/39
|
Бостон
|
43
|
33
|
76,74
|
Билл Дернан
|
1943/44
|
Монреаль
|
50
|
38
|
76,00
|
Билл Дернан
|
1944/45
|
Монреаль
|
50
|
38
|
76,00
|
Филипп Грубауэр
|
2020/21
|
Колорадо
|
40
|
30
|
75,00
|
Сергей Бобровский
|
2021/22
|
Флорида
|
50
|
37
|
74,00
|
Андрей Василевский
|
2020/21
|
Тампа-Бэй
|
42
|
31
|
73,81
|
Андрей Василевский
|
2018/19
|
Тампа-Бэй
|
53
|
39
|
73,58
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 2
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 0
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 2 Б
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|3 : 4 Б
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 2
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19