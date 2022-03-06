Флери не хочет покидать «Чикаго» и планирует отыграть еще один сезон

Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери проинформировал руководство клуба, что не хотел бы менять команду в дедлайн. Также 37-летний канадец объявил, что хочет провести в составе «Блэкхокс» следующий сезон, сообщает The Athletic.

Нынешний сезон — последний для Флери по действующему трехлетнему контракту на 21 миллион долларов (среднегодовая стоимость — 7 миллионов). Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.

В «Чикаго» Флери обменяли 27 июля прошлого года из «Вегас Голден Найтс».