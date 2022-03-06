«Коламбус» вывел из обращения номер Рика Нэша. Он стал первым игроком в истории клуба, кто удостоился этой чести

«Коламбус» вывел из обращения 61-й номер нападающего Рика Нэша. Канадский форвард стал первым игроком в истории клуба, удостоенным такой чести.

Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:5 Б).

«Блю Джэкетс» выбрали Нэша под первым номером на драфте-2002. Нападающий владеет рекордами «Коламбуса» по голам (289), результативным передачам (258) и набранным очкам (547).

Всего в НХЛ сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

В настоящее время Нэш занимает в «Коламбусе» должность директора по развитию игроков.