Генмеджер «Айлендерс» должен получить согласие Хары на обмен 44-летнего хоккеиста

«Айлендерс» готовы обменять 44-летнего защитника Здено Хару, сообщает ESPN.

Контракт Хары с зарплатой в 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона. У игрока нет пункта о запрете на обмен, но у него есть устная договоренность с генеральным менеджером клуба Лу Ламорелло, что игрок должен одобрить обмен в любую команду, если возникнет такой вариант.

В этом регулярном чемпионата Хара провел 45 матчей и сделал 8 голевых передач при показателе полезности «плюс 3».

Также он обновил рекорд НХЛ для защитников по количеству проведенных игр.