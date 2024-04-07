Фирстов забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Миннесоты»

«Айова» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила в серии буллитов «Херши» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Миннесоты» форвард Владислав Фирстов отметился заброшенной шайбой, но не реализовал буллит.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 6 матчей в АХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка.