Мэттьюсу нужно забить два гола в сезоне, чтобы лишить Овечкина рекорда

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2).

Таким образом, на счету 26-летнего американца 64 гола в текущем сезоне. Мэттьюсу осталось забросить две шайбы за 6 матчей, чтобы побить рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за сезон в XXI веке. 38-летний россиянин в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 75 матчей, в которых набрал 100 (64+36) очков.