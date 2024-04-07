«Айлендерс» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нэшвилл» — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Ноа Добсон и Кайл Палмьери, Александр Романов отметился результативной передачей, вратарь Семен Варламов отразил все 41 бросок и в третий раз за сезон сыграл на ноль.

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