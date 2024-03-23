Финский тренер назвал погоню Овечкина за рекордом Гретцки проблемой «Вашингтона»

Финский тренер Исмо Лехконен высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Думаю, это проблема «Вашингтона». Они слишком сосредоточены на его достижениях, что их во многом сковывает. У них возрастная команда, и они должны попытаться выиграть Кубок Стэнли еще раз», — приводит слова Лехконена Sportweb.

Также Лехконен заявил, что, по ему мнению, некоторые игроки «Вашингтона» очень злятся на такую позицию клуба, но ничего не говорят.

На данный момент на счету 38-летнего россиянина 846 голов в 1413 матчах в НХЛ за карьеру. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 48 шайб.