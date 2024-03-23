Овечкин сделал подножку Кузнецову в первой смене матча «Вашингтона» с «Каролиной»

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подножку форварду «Каролины» Евгению Кузнецову в первой смене матча регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» победили «Харрикейнз» по буллитам (7:6).

Скриншот видеоролика.

Момент произошел после остановки игры. После падения Кузнецов улыбнулся, а публика сопроводила эпизод одобрительным гулом.

Перед матчем между командами на «Капитал Уан Арене» показали видео, посвященное Кузнецову.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025.