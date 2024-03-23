Форвард «Вашингтона» Уилсон потеряет более 160 тысяч долларов из-за дисквалификации

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Стала известна сумма, которую вычтут из зарплаты форварда «Вашингтона» Тома Уилсона после 6-матчевой дисквалификации.

Нападающий потеряет 161 458 долларов. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Уилсон был дисквалифицирован за удар клюшкой по голове нападающего «Торонто» Ноа Грегора.