«Филадельфия» забрала нападающего Беллоуза с драфта отказов «Айлендерс»

Нападающий Киффер Беллоуз стал игроком «Филадельфии», сообщает TSN.

«Летчики» забрали 24-летнего нападающего с драфта отказов, куда он был помещен накануне «Айлендерс».

Контракт американского хоккеиста с кэпхитом 1,2 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Беллоуз провел одну игру за «островитян» в нынешнем сезоне.

Фовард был выбран «Айлендерс» в первом раунде драфта НХЛ-2016 под общим 19-м номером.