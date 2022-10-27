«Оттава» продлила контракт с нападающим Кастеличем

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«Оттава» продлила контракт с нападающим Марком Кастеличем. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщает сайт клуба.

Зарплата 23-летнего хоккеиста составит 835 тысяч долларов в год.

В нынешнем сезоне он успел забить 2 гола в 6 матчах регулярного чемпионата.

Кастелич был выбран «сенаторами» на драфте 2019 года в пятом раунде.