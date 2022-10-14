«Филадельфия» продлила контракт с защитником Сэнхаймом на 8 лет и 50 миллионов долларов

«Филадельфия» продлила контракт с защитником Трэвисом Сэнхаймом на 8 лет и 50 миллионов долларов, сообщает пресс-служба «Флайерз».

Среднегодовая зарплата 26-летнего канадца составит при этом 6,25 миллиона долларов.

Сэнхайм был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2014 под общим 17-м номером.

В прошлом сезоне он провел за клуб 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 39 (7+23) очками.