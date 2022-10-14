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Сегодня, 13:44

Бывший тренер сборной России сравнил результаты Овечкина и Панарина

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что в этом сезоне российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин будет менее результативным. Он сравнил старт хоккеиста с игроком «Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Будет ли забивать Овечкин как обычно много? Может быть, как обычно не будет. В любом случае, есть определенные жизненные моменты. Но Александр будет уверенно и ярко себя проявлять с пользой для команды — не сомневаюсь.

Панарин и в прошлых сезонах достаточно себя проявлял. Нынешний сезон покажет: кто и на что способен», — сказал Плющев Legalbet.

В первых двух матчах НХЛ Овечкин пока не отметился результативными действиями, заработав показатель полезность «-3». Панарин в двух играх отметился шайбой и четырьмя ассистами (5 очков).

 

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-trener-sbornoj-rossii-sravnil-ovechkina-s/
Александр Овечкин
Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Владимир Плющев
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 2 2 0 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
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8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Даллас 1 1 0 2
3 Колорадо 2 1 1 2
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
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20.10
14.10 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 2
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:30
Нэшвилл – Даллас
 1 : 4
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 5 : 3
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 1 : 0
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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