Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин отметился голом и тремя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (7:3).

Второй звездой дня признан форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент, который стал автором дубля в ворота «Нэвшилла» (4:1).

Третьей звездой матча признан нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны, который забил две шайбы «Нью-Джерси» (5:2).