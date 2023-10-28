Хет-трик Ватрано принес «Анахайму» победу над «Филадельфией»
«Анахайм» на выезде одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
У гостей отличились Райан Строум, Бретт Лисон, Адам Хенрик, Тревор Зеграси и Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик. У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон, Джоэл Фараби и Трэвис Конечны, на счету которого дубль.
«Анахайм» расположился на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков за 8 матчей. «Филадельфия» идет 9-й на «Востоке» (9 очков в 8 встречах).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Анахайм» — 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)
Голы: Строум — 2 (Мактавиш), 0:58 — 0:1. Ватрано — 6 (бол., Фаулер, Мактавиш), 15:20 — 0:2. Ватрано — 7 (Лакомб, Строум), 26:58 — 0:3. Хенрик — 1 (Джонс, Сильферберг), 29:30 — 0:4. Аткинсон — 5 (Типпетт, Йорк), 31:49 — 1:4. Конекны — 7 (Уокер, Лотон), 32:35 — 2:4. Зеграс — 1 (бол., Строум), 42:42 — 2:5. Лисон — 2 (С. Кэррик), 43:14 — 2:6. Конекны — 8 (Кутюрье, Бринк), 49:51 — 3:6. Ватрано — 8 (мен., Хенрик), 51:12 — 3:7. Фараби — 4 (Бринк, Кэйтс), 57:00 — 4:7.
Вратари: Эрссон — Достал.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 31 (10+11+10) — 24 (8+8+8).
Наши: Замула (18.12/1/0) — Любушкин (18.55/0/-1), Минтюков (17.46/2/-1).
28 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|7
|5
|2
|10
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|- : -
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|- : -
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|- : -
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|- : -
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33