Хет-трик Ватрано принес «Анахайму» победу над «Филадельфией»

«Анахайм» на выезде одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У гостей отличились Райан Строум, Бретт Лисон, Адам Хенрик, Тревор Зеграси и Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик. У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон, Джоэл Фараби и Трэвис Конечны, на счету которого дубль.

«Анахайм» расположился на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков за 8 матчей. «Филадельфия» идет 9-й на «Востоке» (9 очков в 8 встречах).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Анахайм» — 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)

Голы: Строум — 2 (Мактавиш), 0:58 — 0:1. Ватрано — 6 (бол., Фаулер, Мактавиш), 15:20 — 0:2. Ватрано — 7 (Лакомб, Строум), 26:58 — 0:3. Хенрик — 1 (Джонс, Сильферберг), 29:30 — 0:4. Аткинсон — 5 (Типпетт, Йорк), 31:49 — 1:4. Конекны — 7 (Уокер, Лотон), 32:35 — 2:4. Зеграс — 1 (бол., Строум), 42:42 — 2:5. Лисон — 2 (С. Кэррик), 43:14 — 2:6. Конекны — 8 (Кутюрье, Бринк), 49:51 — 3:6. Ватрано — 8 (мен., Хенрик), 51:12 — 3:7. Фараби — 4 (Бринк, Кэйтс), 57:00 — 4:7.

Вратари: Эрссон — Достал.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 31 (10+11+10) — 24 (8+8+8).

Наши: Замула (18.12/1/0) — Любушкин (18.55/0/-1), Минтюков (17.46/2/-1).

28 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.