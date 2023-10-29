«Филадельфия» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Филадельфией» — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей отличились Райан Строум, Бретт Лисон, Адам Хенрик, Тревор Зеграси и Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик. У хозяев заброшенными шайбами отметились Кэм Аткинсон, Джоэл Фараби и Трэвис Конечны, на счету которого дубль.