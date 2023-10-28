Мальцев оформил дубль в матче за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

«Онтарио» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Хендерсон» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Лос-Анджелеса» форвард Михаил Мальцев оформил дубль, забив второй гол в пустые ворота.

В текущем сезоне 25-летний Мальцев провел 6 матчей в АХЛ, в которых набрал 5 (3+2) очков.