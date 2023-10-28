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Сегодня, 10:07

Мальцев оформил дубль в матче за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

Сергей Разин
корреспондент
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«Онтарио» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Хендерсон» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Лос-Анджелеса» форвард Михаил Мальцев оформил дубль, забив второй гол в пустые ворота.

В текущем сезоне 25-летний Мальцев провел 6 матчей в АХЛ, в которых набрал 5 (3+2) очков.

Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
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7 Оттава 7 3 4 6
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Центральный дивизион И В П О
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2 Даллас 6 4 2 9
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5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Нэшвилл 7 3 4 6
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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