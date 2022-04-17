Фетисов считает, что Капризов сможет набрать 100 очков до конца сезона в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, забившего 43 шайбу в сезоне.

«Все наши российские хоккеисты в НХЛ — молодцы. Сегодня они является послами российского спорта и единственными, кто выступает на международной арене. Все молодцы, все стараются, но кто-то выделяется по показателям: Овечкин, Капризов. Будем дальше за них болеть. Думаю, Кирилл сможет преодолеть отметку в 100 очков за сезон», — сказал Фетисов «СЭ.

Забив 43-й гол в сезоне, Капризов установил рекорд клуба по количеству шайб за один сезон НХЛ. Кирилл стал также первым российским хоккеистом в НХЛ, преодолевшим порог в 90 очков (гол+пас).