«Нью-Джерси» планирует подписать форварда СКА Бардакова

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Захар Бардаков в следующем сезоне может отправиться в Северную Америку. Владеющий правами на игрока в НХЛ «Нью-Джерси» рассчитывает подписать с Бардаковым контракт новичка.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 21-летний Бардаков провел 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда две результативные передачи в 16 играх.