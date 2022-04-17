Каменский считает, что Капризов сможет забросить 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Думаю, он может замахнуться на 50 голов в этом сезоне. Желаю ему добиться этого результата и продолжать в таком же духе в будущем. Меня не удивляет его стабильность, он к этому шел, работал над этим. Еще в прошлом сезоне он показывал солидный хоккей, а сейчас окреп, почувствовал вкус гола и игры. Надеюсь, получает от этого огромное удовольствие», — сказал Каменский «СЭ».

Забив 43-й гол в сезоне, Капризов установил рекорд клуба по количеству шайб за один сезон НХЛ.