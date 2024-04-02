Федотов дебютировал за «Филадельфию», заменив Эрссона в матче с «Айлендерс»

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов дебютировал за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

27-летний россиянин заменил Самуэля Эрссона после первого периода при счете 1:2. Это дебютный матч в НХЛ для Федотова.

Федотов подписал контракт с американской командой в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

29 марта 2024 года Федотов присоединился к «Филадельфии». Голкипер остался в запасе на предыдущий матч команды против «Чикаго» (1:5).