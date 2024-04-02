Мэттьюс установил личный рекорд и «Торонто» по количеству голов за сезон НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

26-летний американец забросил 61-ю шайбу и установил личный и клубный рекорды по голам за регулярный чемпионат. В сезоне-2021/22 Мэттьюс забросил 60 шайб в регулярке.

На данный момент на счету Мэттьюса 96 (61+35) очков в 73 матчах сезона.