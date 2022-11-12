Барабанов забросил первую шайбу в этом сезоне

«Сан-Хосе» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 7-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Барабанов. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала первой в этом сезоне.