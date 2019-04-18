Евгений Малкин: "Никто не уважает нашу команду, все хотят побить "Питтсбург"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин - о вылете команды из Кубка Стэнли в первом раунде. "Пингвинз" уступили "Айлендерс" - 0-4 в серии.

- Каждая игра в серии была равной по счету, все решили маленькие детали, - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. - Они блокировали шайбу, шли в форчек и смотрелись так, как будто хотели победить больше нас. Мы больше не чемпионы. Никто не уважает нашу команду, все хотят побить "Пингвинз". Я хочу видеть тот же голод у своих молодых одноклубников. Нельзя поменять десять игроков. Конечно, можно поменять пару человек. Посмотрим, что будет происходить летом.

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