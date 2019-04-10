Кубок Стэнли-2019: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ

Сетка плей-офф НХЛ составляется следующим образом: в первом раунде между собой встречаются вторые и третьи команды из каждого дивизиона, а их победители сыграют против седьмого и восьмого клуба конференции, которые получили "уайлд-кард".

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

Запад

Калгари (Т1) – Колорадо (УК2)

Матчи состоятся 12, 14, 16 и 18 (20, 22 и 24 – если потребуется) апреля

Сан-Хосе (Т2) – Вегас (Т3)

Матчи состоятся 11, 13, 15 и 17 (19, 22 и 24 – если потребуется) апреля

Нэшвилл (Ц1) – Даллас (УК1)

Матчи состоятся 11, 13, 16 и 18 (21, 23 и 25 – если потребуется) апреля

Виннипег (Ц2) – Сент-Луис (Ц3)

Матчи состоятся 11, 13, 15 и 17 (19, 21 и 23 – если потребуется) апреля

Восток

Тампа-Бэй (А1) – Коламбус (УК2)

Матчи состоятся 11, 13, 15 и 17 (20, 22 и 24 – если потребуется) апреля

Бостон (А2) – Торонто (А3)

Матчи состоятся 12, 14, 16 и 18 (20, 22 и 24 – если потребуется) апреля

Вашингтон (С1) – Каролина (УК1)

Матчи состоятся 12, 13, 16 и 19 (21, 23 и 25 – если потребуется) апреля

Айлендерс (С2) – Питтсбург (С3)

Матчи состоятся 11, 12, 15 и 17 (19, 21 и 23 – если потребуется) апреля

Дивизионы: Т – Тихоокеанский, Ц – Центральный, А – Атлантический, С – Столичный, УК – "уайлд-кард". Даты матчей указаны по московскому времени.

Второй раунд

Отметим, что сетка на второй раунд Кубка Стэнли, в отличие от КХЛ, известна еще до старта плей-офф. Она выглядит так:

Запад

Калгари/Колорадо – Сан-Хосе/Вегас

Нэшвилл/Даллас – Виннипег/Сент-Луис

Восток

Тампа-Бэй/Коламбус – Бостон/Торонто

Вашингтон/Каролина – Айлендерс/Питтсбург

Во всех полуфиналах конференций триумфатор пары победителя дивизиона и обладателя "уайлд-кард" попадает на вторую или третью команду из того же самого дивизиона, что и первая команда.

НХЛ: календарь плей-офф, результаты матчей, статистика игроков​