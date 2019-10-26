Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметил важность победы над «Ванкувером» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце второго периода «Кэпиталз» проигрывал со счетом 1:5. В заключительной двадцатиминутке команде удалось сравнять счет и одержать победу по буллитам.

— Вы всегда верите, что будете играть лучше во втором периоде, — сказал Кузнецов в интервью пресс-службе клуба. — Это строит командный дух. Отыграться с 1:5 значит много для игроков. Мы следовали плану игры и получили результат.

Кузнецов стал автором дубля в этой встрече.

Семь минут, которые потрясли НХЛ. Дубль Кузнецова — и исторический камбэк «Вашингтона»! //

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков