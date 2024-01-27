Экс-участнику матча звезд НХЛ грозит до 50 лет тюрьмы за изнасилование

Бывшему хоккеисту Майку Рибейро предъявлены многочисленные обвинения в сексуальном насилии, сообщает Fox News.

По информации источника, 43-летний канадец обвиняется в домогательствах к двум женщинам и попытке домогательства к еще одной.

Сообщается, что одна из женщин утверждает, что Рибейро изнасиловал ее на яхте в 2021 году. Если вина спортсмена будет доказана, ему грозит до 50 лет лишения свободы.

Рибейро завершил карьеру в 2017 году. Он выступал в НХЛ за «Монреаль», «Даллас», «Вашингтон», «Финикс» и «Нэшвилл». В сезоне-2007/08 форвард участвовал в матче звезд.