В ночь на 28 января «Питтсбург» дома на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» встретится с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Монреаль» бесплатно можно будет в социальной сети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Пингвинз» с 48 баллами идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции после 44 матчей. «Канадиенс» находятся на 13-й строчке с 47 очками на Востоке после 44 встреч.

В нынешнем сезоне российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 44 матча за команду в регулярке НХЛ и набрал 38 (15+23) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.