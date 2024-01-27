В ночь на 28 января «Тампа-Бэй» на своем льду «Амали-арены» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Лайтнинг» с 57 баллами идут на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 49 матчей. «Дэвилз» с 51 очком находится на девятой строчке на Востоке после 46 встреч.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем розыгрыше регулярки НХЛ. На счету 30-летнего хоккеиста 48 матчей и 83 (32+51) набранных очка при показателе полезности «+2».

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