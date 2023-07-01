Экс-игрок «Металлурга» Карри подписал контракт с «Оттавой»

Нападающий Джош Карри подписал контракт с «Оттавой».

Двустороннее соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на 1 год, зарплата — 775 тысяч долларов.

1 мая этого года Карри покинул «Металлург», за который играл с 2021 года. В сезоне КХЛ-2022/23 он провел 53 матча и набрал 12 (3+9) очков.