«Монреаль» подписал однолетние контракты с Филиппом Майе и Брэди Кипером

«Монреаль» заключил контракты с нападающим Филиппом Майе и защитником Брэди Кипером.

Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонние контракты подписаны на 1 год.

30-летний Майе провел последние два сезона в составе «Металлурга» в КХЛ, набрав 92 очка (37+55) в 113 играх.

27-летний Кипер в прошлом сезоне выступал в цветах «Эбботсфорд Кэнакс», в 35 матчах забил 1 гол и сделал 5 передач, а затем добавил один гол в двух матчах плей-офф.