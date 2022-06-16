Терещенко не считает Ничушкина лидером «Колорадо»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением об игре российский игроков Валерия Ничушкина и Андрея Василевского в первом матче финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» (4:3 ОТ).

«Давайте не будем говорить, что Ничушкин лидер. Валера проводит неплохой сезон. После «Далласа» он перезагрузил свою карьеру и играет достаточно неплохо. Сегодня он забил и в овертайме отдал классную передачу. Но опять же, играет команда. Есть много других ребят. Поэтому не хочу говорить, что он лидер «Колорадо». То, что это очень серьезная и сильная команда, показывает сезон. Они умеют играть и выигрывать. Посмотрим.

Василевский не выручил сегодня — завтра выручит. Трагедию из этого не нужно делать. «Тампа» и с «Рейнджерс» начала неважно. В принципе игра была равная сегодня. Хорошо выступали», — цитирует Терещенко «Чемпионат».

Ничушкин в игре с «Тампой» отметился голом и результативной передачей.

Василевский отразил 34 из 38 бросков по воротам.

Второй матч серии до четырех побед «Колорадо» — «Тампа» пройдет 19 июня. Начало — в 3.00 (мск).