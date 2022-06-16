Ресторан в Колорадо использует джерси «Тампы-Бэй» в качестве коврика для ног

Ресторан West of Surrender Saloon & Kitchen, расположенный в центре Денвера (штат Колорадо), открыто продемонстрировал неуважение к «Тампе-Бэй», сопернику «Колорадо» по финалу Кубка Стэнли.

Заведение приклеило джерси «Лайтнинг» к коврику для ног. Сотрудники ресторана предлагают посетителям вытереть ноги о футболку, прежде чем войти в кафе и сделать заказ.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу» в овертайме со счетом 4:3.

Второй матч в серии состоится 19 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.