Экс-форвард «Барыса» Летовски вошел в тренерский штаб «Монреаля»

Бывший нападающий «Барыса» Тревор Летовски назначен помощником главного тренера « » Доминика Дюшарма, сообщает сайт НХЛ.

Последние 10 лет Летовски тренировал в клубах юниорской лиги Онтарио, последние три года 44-летний канадец возглавлял «Уиндзор».

Также Летовски входил в штаб молодежной сборной Канады на ЧМ-2014, 2016 и 2018.