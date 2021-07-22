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Экс-форвард «Барыса» Летовски вошел в тренерский штаб «Монреаля»

16:22
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Бывший нападающий «Барыса» Тревор Летовски назначен помощником главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма, сообщает сайт НХЛ.

Последние 10 лет Летовски тренировал в клубах юниорской лиги Онтарио, последние три года 44-летний канадец возглавлял «Уиндзор».

Также Летовски входил в штаб молодежной сборной Канады на ЧМ-2014, 2016 и 2018.

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Иван Шитик все материалы автора

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