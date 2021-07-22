Экс-форвард «Барыса» Летовски вошел в тренерский штаб «Монреаля»
16:22
Бывший нападающий «Барыса» Тревор Летовски назначен помощником главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма, сообщает сайт НХЛ.
Последние 10 лет Летовски тренировал в клубах юниорской лиги Онтарио, последние три года 44-летний канадец возглавлял «Уиндзор».
Также Летовски входил в штаб молодежной сборной Канады на ЧМ-2014, 2016 и 2018.
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