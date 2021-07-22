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Холл продлит контракт с «Бостоном» на четыре года

16:45
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Нападающий «Бостона» Тэйлор Холл продлит контракт с клубом сроком на четыре года, сообщает журналист Даррен Дрегер. Сумма сделки составит 24 миллиона долларов.

Напомним, Холл был обменян из «Баффало» по ходу сезона-2020/21 годов. В составе «Баффало» хоккеист провел 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 19 (2+17) очков.

За «Бостон» хоккеист сыграл в 16 играх регулярки, где набрал 14 (8+6) очков. Еще 11 матчей форвард провел в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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