«Эдмонтон» предлагает контракт Хайману на 7-8 лет

Нападающий Зак Хайман может стать игроком «Эдмонтона», сообщает журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

Сделка может быть оформлена сегодня: в таком случае «Торонто» получит драфт-пик, а канадец подпишет контракт на 8 лет.

Также «Ойлерз» могут подписать 29-летнего игрока после того, как он станет свободным агентом: в этом случае соглашение будет рассчитано на 7 лет. В обоих случаях сумма контракта составит около 40 миллионов долларов.

В прошлом сезоне нападающий набрал 32 (15+17) очка в 43 матчах чемпионата НХЛ и 1 (1+0) очко в 7 играх в рамках плей-офф.