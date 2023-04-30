«Эдмонтон» впервые за 25 лет прошел во второй раунд Кубка Стэнли в двух сезонах подряд

«Эдмонтон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

«Ойлерз» победили в серии со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Далее команда проведет серию с «Вегасом».

«Эдмонтон» прошел первый раунд Кубка Стэнли в двух сезонах подряд впервые с 1998 года. Тогда и годом ранее «нефтяники» вылетели из розыгрыша плей-офф на стадии второго раунда.